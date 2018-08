Thüringens Bildungsminister Helmut Holter sieht den Unterrichtsausfall als drängendstes Problem an den Schulen. Es werde alles dafür getan, den Ausfall zu verringern, sagte Holter am Donnerstag. Das Thema habe oberste Priorität. Laut Holter wurde in den letzten zwölf Monaten an einer Vielzahl von Stellschrauben gedreht, um Lehrer für Thüringen zu gewinnen und die Einstellungsverfahren zu beschleunigen. Zum Schuljahresbeginn seien über neunzig Prozent der in diesem Jahr frei werdenden Stellen nachbesetzt. Der Thüringer Lehrerverband hatte am Mittwoch erklärt, er rechne auch im kommenden Schuljahr mit vielen Unterrichtsausfällen.

Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Am kommenden Montag beginnt für mehr als 244.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen das neue Schuljahr. Unter ihnen sind knapp 19.000 Erstklässler, die größtenteils an diesem Wochenende Schuleinführung feiern. Im Schuljahr 2018/19 arbeiten in den Thüringer Schulen rund 17.600 Lehrerinnen und Lehrer. Hinzu kommen etwa 3.000 staatliche Erzieherinnen und Erzieher sowie rund 680 sonderpädagogische Fachkräfte.

Die evangelischen Schulen haben nach eigenen Angaben ebenfalls neues Personal eingestellt. Von den 630 Mitarbeitern ihrer 21 Schulen in Thüringen und Sachsen-Anhalt seien etwa 50 in den vergangenen Monaten neu eingestellt worden, sagte der Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, Marco Eberl. Unter neuen Mitarbeitern seien auch sechs Quereinsteiger. Insgesamt besuchen im neuen Schuljahr 5.250 Mädchen und Jungen die Schulen der Stiftung, rund 100 mehr als im Jahr davor.

SPD kritisiert schleppenden Ausbau von Gemeinschaftsschulen

Die SPD-Landtagsfraktion kritisierte am Donnerstag, dass im neuen Schuljahr nur drei neue Gemeinschaftsschulen in Thüringen den Unterricht aufnehmen. Das zeige, "mit wie wenig Engagement sich das Bildungsministerium dem Ausbau des längeren gemeinsamen Lernens in Thüringen widmet", erklärte Bildungspolitiker Thomas Hartung. Während unter SPD-Ägide in der vergangenen Legislaturperiode 46 neue Gemeinschaftsschulen auf den Weg gebracht worden seien, seien dies seit Amtsantritt der rot-rot-grünen Regierung vor vier Jahren "gerade einmal" 22 Schulen gewesen. Mit dem derzeitigen Tempo werde auch die vom Bildungsministerium selbst gesetzte Zielmarke von 100 Gemeinschaftsschulen bis 2019 nicht erreicht.