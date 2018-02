In Thüringen häufen sich Betrugsversuche per Telefon. Allein am Donnerstag meldete die Polizei vier Fälle, bei denen sich die Betroffenen an die Beamten gewandt hatten. So hatte sich ein Anrufer bei einer Frau in Jena als Polizist ausgegeben. Er wollte ihr weismachen, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei und fragte sie nach ihren Wertgegenständen aus - und ob ihre Türen und Fenster richtig verschlossen seien. Als die Rentnerin geistesgegenwärtig sagte, dass ihr Vermieter gerade ins Haus gekommen sei, legte der Anrufer auf.

In Tanna im Saale-Orla-Kreis hatte ein 69-jähriger Mann ebenfalls einen falschen Polizisten am Telefon. Der wollte den Rentner zu einer Überweisung auf ein ausländisches Konto überreden. Die Story war abenteuerlich: Angeblich sollte nach dem Geldeingang auf dem ausländischen Konto der Kontoinhaber von deutschen Ermittlern im Ausland festgenommen werden. Der Rentner wurde misstrauisch und fragte bei der echten Polizei nach - mit der Folge, dass ihm kein finanzieller Schaden entstand. Wegen des Betrugsversuchs erstattete er Anzeige.

Angeblich ein Lottogewinn

Auch in Magdala im Weimarer Land versuchte ein Anrufer, eine Rentnerin zu prellen. Er erzählte der 83-jährigen Frau, sie habe 38.000 Euro gewonnen, müsse aber zunächst 1.000 Euro für einen Notar zahlen, ehe sie den Gewinn erhalte. Die Seniorin informierte ihre Tochter, die den Vorfall der Polizei meldete.

Nicht jeder ist am Telefon der, als der er sich ausgibt. Bildrechte: dpa In Nordhausen hingegen hatte ein falscher Polizist eine 85 Jahre alte Frau um mehr als 50.000 Euro gebracht. Er hatte sich am Telefon als Beamter ausgeben und die Seniorin überredet, mehrmals Geld von der Bank abzuheben und einem Boten zu überreichen. Die Frau meldete den Vorfall erst nach einer Woche, nachdem sie von solchen Trickbetrügern in der Zeitung gelesen hatte. Innerhalb weniger Tage gingen bei der Nordthüringer Polizei mindestens 13 Anzeigen wegen solcher Anrufe ein - zehn in Nordhausen, drei im Eichsfeld.

Auch Firmen betrogen

Auf Betrüger hereingefallen sind auch Mitarbeiter einer Tankstelle in Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt). Sie wurden zwei Tage hintereinander unter Vortäuschung falscher Tatsachen dazu gebracht, Gutscheinkarten für Handys in der Tankstelle freizuschalten. Nach mehreren Ladevorgängen wurde eine Angestellte misstrauisch und brach den Vorgang ab. Insgesamt entstand der Tankstelle ein Schaden von mehr als 2.000 Euro.

In Vacha (Wartburgkreis) hatte sich der Mitarbeiter eines Lebensmittelmarkts am Wochenende auf einen Betrugsanruf eingelassen, wodurch die Firma rund 500 Euro einbüßte: Eine Anruferin gab sich als Mitarbeiterin der Firmenzentrale aus. Der angegebene Name stimmte mit dem einer Mitarbeiterin der Zentrale überein. Der Angestellte im Markt gab die geforderten Cash Codes nichtsahnend heraus. Dieselbe Masche funktionierte auch an einer Tankstelle in Barchfeld-Immelborn. Auch hier fielen die Angestellten auf den Anrufer herein und übergaben die Codes.

Die Polizei rät: Telefonisch oder online sollten nie Cash Codes weitergegeben werden. Unbekannten Anrufern gegenüber sollte man misstrauisch sein. Eine Notrufnummer 110 wird nach Angaben der Behörden nie bei einem Anruf der Polizei auf dem angerufenen Telefon angezeigt. Auch Nummern der Polizeizentralen könnten vorgetäuscht werden. Man soll nicht mit der Rückruftaste zurückrufen. Die Betrüger sitzen meist im Ausland. Die Polizei bittet Bürger, die derzeit ähnliche Anrufe bekommen, sich zu melden.