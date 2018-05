Imker mit Honigwabe Bildrechte: IMAGO

Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) führt das auf die Förderpolitik des Landes zurück und rief Imker dazu auf, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Der Schutz der Bienen sei eine wichtige Aufgabe, sagte Keller anlässlich des Weltbienentags am Sonntag. In Deutschland bestäubten Bienen rund 80 Prozent der Nutz- und Wildpflanzen. Dem Ministerium zufolge werden in Thüringen Imker bei der Anschaffung von Völkern und notwendigen Gerätschaften unterstützt. Nachwuchsimker würden bei der Förderung bevorzugt.