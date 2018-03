Das Thüringer Bildungsministerium hat eine Werbekampagne für den so genannten Bildungsurlaub gestartet. Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) sagte, mit der Kampagne wolle man das Angebot bekannter machen und die Arbeitnehmer motivieren, den Bildungsurlaub in Anspruch zu nehmen. Je mehr Beschäftigte das Angebot nutzten, desto mehr würden auch die Arbeitgeber davon profitieren. Die Werbekampagne läuft bis Mai in Zeitungen und im Internet und kostet knapp 30.000 Euro.