Nach MDR-Bericht Thüringer CDU stellt kleine Anfrage zu möglichem Sozialbetrug

Die Thüringer CDU-Fraktion hat mit einer Kleinen Anfrage im Landtag auf einen MDR-Bericht zu mutmaßlich organisiertem Sozialbetrug reagiert. In der am Donnerstag eingereichten Anfrage des sozialpolitischen Sprechers der Fraktion, Thadäus König, will dieser von der Landesregierung wissen, welcher mögliche finanzielle Schaden durch den mutmaßlich organisierten Betrug besonders bei Hartz-IV-Leistungen in Thüringen entstanden sein könnte.