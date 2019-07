Minsk, Belarus "Großer Stein" heißt ein gigantischer Industriepark, der in der Nähe des Minsker Flughafens entsteht. Der Park wird nach seiner Fertigstellung mehr als 90 Quadratkilometer groß sein und neben Logistikfirmen Unternehmen aus den Bereichen Elektronik, IT, Maschinenbau, Biomedizin, Material- und Werkstoffkunde beherbergen. 150.000 Menschen sollen in etwa 25 Jahren im "Great Stone" arbeiten und leben. In ganz Europa gibt es derzeit kein Bauvorhaben, das auch nur annähernd so ehrgeizig wäre. Bildrechte: dpa