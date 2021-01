Thüringen Ramelow spricht von Corona-"Fahrplan" bis Ostern

Ramelow nannte es in diesem Zusammenhang wichtig, auch in Unternehmen Maßnahmen zur Verringerung von Kontakten der Mitarbeiter zu treffen. Dabei gehe es weniger um die Arbeitszeiten, sondern beispielsweise um Kontakte in den Pausen. Die Ministerpräsidenten hätten unter anderem beschlossen, den Betrieben die Ausweitung des Homeoffice nahezulegen. Es handele sich hierbei um einen moralischen Appell an die Unternehmer, sagte Ramelow. Er lobte in diesem Zusammenhang auch Initiativen von IHK und Handwerkskammer in Südthüringen, Teststrategien für Unternehmen und deren Mitarbeiter zu erarbeiten.

Ramelow kündigte an, dass das Thüringer Kabinett am Mittwoch über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz beraten werde. Er verwies unter anderem auf die Verpflichtung zum Tragen von medizinischen, also sogenannten OP-Masken, oder FFP2-Masken in bestimmten Bereichen wie im Öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften. "Wir müssen schauen, an welchen Stellen wir was verpflichtend vorschreiben wollen", sagte er. Nach seiner Vorstellung müsse mindestens das Tragen von medizinischen Masken in bestimmten Bereichen vorgeschrieben werden.