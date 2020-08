Thüringen Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sollen sich Test-Termine geben lassen

Für den Flughafen in Erfurt soll laut Gesundheitsministerium in der kommenden Woche beraten werden, ob dort - wie an anderen Flughäfen - eine Corona-Abstrichstelle eingerichtet wird. Dabei soll unter anderem geklärt werden, wie groß bisher die Nachfrage nach Abstrichen direkt im Flughafen war. Aktuell gibt es von Erfurt keine Flüge in Risikogebiete und zurück. Verbindungen in die Türkei und nach Agypten sind ausgesetzt. Angeflogen werden derzeit Mallorca, Bulgarien und zwei griechische Inseln.

Corona-Testzentrum am Flughafen Düsseldorf Bildrechte: dpa