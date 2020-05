In Thüringen wurden bisher 60.000 Euro Entschädigung an Beschäftigte gezahlt, die infolge von Quarantäne oder Kinderbetreuung nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Wie eine Sprecherin des Thüringer Landesverwaltungsamtes (TLVwA) MDR THÜRINGEN mitteilte, seien seit Ende März 2.700 Anträge auf Verdienstausfall gestellt worden. 71 Anträge wurden bewilligt, 209 befinden sich laut TLVwA derzeit in Bearbeitung, 151 sind zurückgenommen worden.