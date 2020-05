Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) pocht in der rot-rot-grünen Regierungskoalition auf Haushaltsdisziplin. Taubert sagte MDR THÜRINGEN am Donnerstag, das Land werde, wie ursprünglich von der Koalition vereinbart, für das kommende Jahr einen Einzelhaushalt aufstellen. Alles andere würde den vorgesehenen Zeitplan sprengen und für ein finanzpolitisches Durcheinander sorgen.

Taubert in der Regierungsmedienkonferenz in Erfurt am 19.05.2020 Bildrechte: THJ

Außerdem beklagte sich Taubert, dass die einzelnen Fachministerien in den laufenden Haushaltsverhandlungen für das nächste Jahr insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro mehr angemeldet hätten als sie vorgegeben habe. Jetzt werde es Einzelgespräche mit den Fachkollegen geben. Die Koalition habe sich vorgenommen, den Haushalt 2021 mit dem dazu gehörenden Finanzausgleichsgesetz in der Kabinettsitzung am 11. August zu beschließen. Dann könne er noch im August in den Landtag eingebracht und bis zum Jahresende verabschiedet werden. CDU und die rot-rot-grüne Koalition haben sich außerdem darüber verständigt, dass die Christdemokraten in die Haushaltsverhandlungen eingebunden werden.