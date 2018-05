Aufnahme einer von Krätze befallenen Hautregion Bildrechte: dpa

Deutschlandweit steigen die Fallzahlen für Krätze. Experten gehen davon aus, dass dies nicht allein auf Flüchtlinge aus Risikogebieten zurückzuführen ist. Elsner sagte, gestiegene Fallzahlen in Pflegeeinrichtungen "könnten mit dem zunehmenden Pflegemangel in Deutschland zusammenhängen". Bei weiter bestehenden Risikofaktoren sei mit mehr Krankheitsfällen zu rechnen.



Einer Stichprobenumfrage von MDR THÜRINGEN unter den kreisfreien Städten im Freistaat zufolge, steigen die Fallzahlen ungefähr seit dem vergangenen deutlich Jahr an. Insgesamt bewegen sie sich jedoch im Promillebereich. Die Sprecher von Erfurt und Gera gehen dabei von "sehr lückenhaften Zahlen" aus. Nicht jede Erkrankung muss an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Suhl begründet die höheren Fallzahlen mit der "Erstaufnahmeeinrichtung und dem damit verbundenen Flüchtlingsaufkommen". In der Region Eisenach kam es in diesem Jahr zu einem größeren Ausbruch in einem Behindertenheim. 25 Bewohner waren betroffen. In Jena erkrankten Kinder in Kitas. Auch in der Polizeischule in Meiningen war nach MDR-Informationen ein Fall aufgetreten.