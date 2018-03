Happy Birthday to you... Anlässlich des 333. Geburtstages des Komponisten Johann Sebastian Bachs haben im Freistaat am Mittwoch die „Thüringer Bachwochen“ begonnen. Im Programm stehen 56 Konzerte an 15 Orten. Die Veranstalter erwarten in den nächsten drei Wochen rund 20.000 Besucher. Geplant sind auch zwei Premieren: Erstmals aufgeführt werden zwei Festmusiken, die lange verschollen waren und rekonstruiert wurden. Bei den Bachwochen treten Ensembles und Solisten unter anderem aus Deutschland, Japan, Norwegen und Russland auf. Außerdem gibt es eine "Lange Nacht der Hausmusik" mit über 100 Konzerten an 38 Orten.



Eine ungewöhnliche Aktion gab es in Erfurt.: Dort wurde der Geburtstag Bachs an Straßenkreuzungen gefeiert. Eugen Mantu vom Philharmonie Orchester in Erfurt spielte etwa Cello am Schmittstedter Knoten. Trotz Temperaturen von minus 8 Grad. Immer wenn die Ampel Rot leuchtete, gab es Klassik. Und Beifall von den Autofahrern.