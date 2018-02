Morsche Bänke am Wegesrand, fehlende Beschilderung oder ausgefahrene Wanderwege mit tiefen Spurrillen und Wasserpfützen. Das ist auf vielen Wegen ein fast schon alltäglicher Anblick im Wald. Das Wanderwegenetz - nach der Wende in großer Eile und mit vielen Fördergeldern - vorangetrieben, ist in die Jahre gekommen. Derzeit umfasst das touristische Wegenetz im Freistaat rund 17.000 Kilometer, von denen jedoch nur ein Drittel in einem ordentlichen Zustand ist. Die Landesregierung hat daher das Ziel ausgegeben, ein touristisches Wanderland zu werden, das dem Gast wenige, dafür aber hochwertige Angebote schmackhaft machen will. Pro Jahr stellt die Landesregierung in den kommenden Jahren bis zu zwei Millionen Euro für Investitionen in das künftige Wegenetz zur Verfügung.

Keller: Thüringenforst kann Wege anlegen

Will neue Einnahmequellen für Thüringenforst erschließen: Ministerin Birgit Keller Bildrechte: IMAGO Das Geld will Forstministerin Birgit Keller (Linke) für den Thüringenforst sichern. Sie ist zugleich Verwaltungsratsvorsitzende in dem Landesbetrieb und weiß daher genau, dass das Geld ein gutes Dutzend Jobs auf Dauer sichern kann. "Wer, wenn nicht Thüringenforst, hat bewiesen, dass man es versteht, Wege zu sanieren und anzulegen", sagt sie. In der Tat hat die Landesanstalt in den vergangenen Jahren, als noch genug Geld in der Kasse war, immer mal wieder Forstwege so hergerichtet, dass sie zugleich als attraktive Wanderwege vorzeigbar waren.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Der Zuschuss aus der Landeskasse lag 2012 noch bei jährlich 37 Millionen Euro. Er wird in diesem Jahr nur noch 30 Millionen Euro betragen und soll bis Mitte des nächsten Jahrzehnts sogar auf 24 Millionen Euro abschmelzen. Geschenke für den Tourismus kann sich Thüringenforst schon jetzt nicht mehr leisten. "Wir haben den Wegebau in den vergangen Jahren stark zurückgefahren", sagt er. "Die gleiche Leistung mit immer weniger Geld - das geht nicht." Gebhardt fordert eine gesellschaftliche Diskussion darüber, welche Aufgaben Thüringenforst in Zukunft noch übernehmen soll - und wer sie bezahlt.

Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den forstlichen Wegebautrupp ist da nur ein Baustein. Aber einer mit dem offenbar Politik und Tourismuswirtschaft gut leben können. Es sei eine alte Forderung der Union gewesen, dass so zu machen, sagt der forstpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion:

Thüringenforst beschäftigt ausgewiesene Experten für den Wald- und Wanderwegebau. Es ist wichtig, dass diese Arbeitskräfte auch genug zu tun haben.

Ohne das Geld vom Wirtschaftsministerium müsste der Landesbetrieb einen Teil der Arbeiter entlassen. Und so viele Unternehmen, die unbefestigte Straßen so bauen können, dass sie auch schwere Forstmaschinen ohne Schäden tragen können, gebe es nicht in Thüringen, sagt Primas.

Und auch die Touristiker in den Regionen halten diese Idee erst einmal für gut. Tilo Kummer, Parteifreund von Keller und Chef des Naturparks Thüringer Wald stellt aber Bedingungen. "Zum einen muss die Entscheidung, wann was wo gebaut wird, weiter bei der Tourismusabteilung des Wirtschaftsministeriums oder einer nachgeordneten Einrichtung liegen. Zum anderem muss der Wegebau eine hoheitliche Aufgabe des Staates werden. Anderenfalls kann es Ärger wegen möglicher Verstöße bei den Ausschreibungen der Aufträge geben." Das allerdings ist eine hohe Hürde. Denn damit würde dem Wanderwegebau eine Bedeutung für den Staat zugesprochen, den bislang etwa Polizisten, Richter oder öffentliche Versorgungsbetriebe wie Abwasserzweckverbände innehaben.