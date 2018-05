Zur deutlich gestiegenen Menge der anerkannten Härtefälle hieß es von den Linken, die ergebe sich aus der Tatsache, dass 2015 die Zahl der Flüchtlinge so hoch gewesen sei. Das habe sich nun im vorigen Jahr in der Arbeit des Gremiums widergespiegelt. Weiter sagte die Linken-Landtagsabgeordnete Anja Müller, "ich bin froh, dass sich Menschen an die Härtefall-Kommission wenden können." Migrations- und Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) ergänzte: "Ein großes Lob an die Mitglieder der Kommission, die sich dem ganzen Arbeitsaufwand stellen."