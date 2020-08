Kampagne "Heimat Shoppen" Thüringer Händler wollen Kunden wieder in die Innenstädte locken

Wichtig sei, dass alle Einzelhändler an einem Strang ziehen, sagt Martin Braun, Mitglied im Gewerbeverein und Inhaber des Restaurants "Ratswaage" in Bad Langensalza. Ein Gast, der in seinem Restaurant gut esse, der solle auch in anderen Läden einkaufen und umgekehrt. Die Kampagne findet bereits zum vierten Mal in Thüringen statt und startet am 4. und 5. September in Weimar und Artern, bis zum 9. Oktober machen noch weitere Städte in Thüringen mit, zum Beispiel auch Bad Salzungen, Apolda, Sömmerda und Heiligenstadt.

Die Kampagne soll Kunden zum Besuch der Geschäfte und Gaststätten in ihrer Region animieren. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff