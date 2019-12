Fest steht: Es wird wieder voll in den Thüringer Hotels und Gaststätten. Egal ob im Thüringer Wald oder in den großen Städten wie Weimar oder Erfurt. Wer jetzt noch ein freies Zimmer für den Kurzurlaub oder einen Tisch im Restaurant haben will, der muss Glück haben.

Ahorn-Hotel in Oberhof: Weihnachten, Silvester und dann noch Biathlon-Weltcup

Ein Beispiel: Das AHORN Panorama-Hotel in Oberhof. Weihnachten, Silvester und gleich im Anschluss daran noch der Biathlon-Weltcup. In den nächsten Wochen ist das Hotel fast komplett ausgebucht. Seit rund einem Jahr ist das Hotel nun Teil der AHORN-Gruppe. „Deswegen geht es in diesem Jahr auch etwas geordneter zu“, sagt Hoteldirektorin Jacqueline Schambach.

Fast alle Zimmer sind reserviert

Das Ahorn Panorama-Hotel in Oberhof ist fast komplett ausgebucht. Bildrechte: MDR/Sascha Richter Im letzten Jahr platzte das Weihnachtsgeschäft quasi mitten in den Betreiberwechsel. „In diesem Jahr können wir mit ruhigem Gewissen in die Feiertage gehen. Fast alle Zimmer sind renoviert.“ Und die werden auch alle gebraucht. Über die Feiertage begrüßt das Haus gut 1000 Hotelgäste. Zum Weihnachtslunch kommen nochmal Gäste zum Mittag dazu. Insgesamt müssen dann über 1300 Gäste bewirtet werden. "Wir sind darauf vorbereitet. Bei 1300 Leuten sind die Abläufe natürlich ein Stück weit anders. Aber es ist jetzt auch keine Seltenheit, dass wir voll belegt sind, deswegen sind wir da geübt. Das ist tägliches Business“, sagt die Hoteldirektorin.

Die Gäste kommen meist aus den umliegenden Bundesländern. Zu Weihnachten kommen oft ganze Familien oder auch ältere Leute, die Weihnachten nicht allein Zuhause verbringen wollen, sondern lieber auf Reisen gehen. Am Silvesterabend ist dann ein Gala-Buffet geplant. Das Thema dieses Jahr: Die 20er Jahre. Dazu gibts mehrere Bands und Tanz auf allen Sälen. Nach Weihnachten und Silvester geht es fast nahtlos mit dem Biathlon-Weltcup weiter. „Auch zum Biathlon ist fast alles ausgebucht. Natürlich hoffen wir auch noch auf ein wenig Schnee für unsere Gäste“, so Schambach.

Unfreundliche Gäste an Feiertagen fehl am Platz

"Unfreundliche Gäste sind fehl am Platz" - Dirk Ellinger, DEHOGA-Vorsitzender Bildrechte: Dirk Ellinger Der Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) schätzt die Buchungslage in ganz Thüringen sogar als noch etwas besser ein, als im Vorjahr. Das heißt aber auch: Hotelmitarbeiter und Restaurantbetreiber haben meist keine entspannten Feiertage. DEHOGA-Landesgeschäftsführer Dirk Ellinger fordert die Gäste deswegen auf, die Dienstleistung wertzuschätzen. Unfreundliche Gäste an den Feiertagen, seien fehl am Platz.

Einige freie Hotelbetten in Erfurt und Weimar

Auch in den großen Städten sind die Hotels gut gebucht. Dennoch gibt es in Erfurt einige freie Hotelbetten. Ähnlich sieht es in Weimar aus. Hier sind an den Feiertagen nach Angaben der Tourist-Information auch die Führungen durch die Klassikerstadt sehr gefragt.

Doch nicht nur in den großen Städten und Hotels stellen sich die Betreiber auf den Weihnachtsansturm ein. Auch tief im Thüringer Wald wird es zu Weihnachten voll. Der Betreiber der Suhler Hütte, Karsten Schneider, weiß wie er seine Gäste glücklich machen kann. „Es gibt eine spezielle Weihnachtskarte. Unsere hausgemachten Thüringer Klöße kommen auf Tisch. Dazu Gans, Ente und Wild.“

Na dann kann Weihnachten ja kommen!