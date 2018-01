Die Krankenkasse IKK classic will bis 2020 mehr als die Hälfte ihrer Standorte in Thüringen schließen. Wie die Kasse MDR THÜRINGEN auf Anfrage bestätigte, sollen künftig nur noch elf der derzeit 26 Regionalgeschäftsstellen und Servicestandorte bestehen bleiben. Sprecherin Franziska Becher begründete diese Neustrukturierung mit geänderten Kundenbedürfnissen. Vieles werde mittlerweile per Internet erledigt, der Gang zur Geschäftsstelle seltener. Deshalb setze die Kasse stärker auf die Digitalisierung. Kostensenkungen hätten bei den Überlegungen zur Neuausrichtung keine Rolle gespielt, sagte Becher.

Bleibende Standorte werden "ausgebaut"

Wie Becher weiter mitteilte, wird es künftig neben den Regionalgeschäftsstellen in Erfurt, Gera, Leinefelde-Worbis und Suhl noch Servicestellen in Gotha, Weimar, Jena, Eisenach, Nordhausen, Altenburg und Sonneberg geben. Diese Standorte würden "deutlich ausgebaut". Mit mehr Personal und längeren Öffnungszeiten wolle man die Betreuung "optimieren", sagte Becher. Mitarbeitern, deren Arbeitsplätze wegfallen, solle ein "gleichwertiges Arbeitsplatzangebot" gegebenenfalls an einem anderen Standort gemacht werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Kasse ihre Servicecenter in Ilmenau und Artern dicht gemacht. Standorte der IKK classic in Thüringen: Die rot markierten Standorte sollen geschlossen werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Becher verwies darauf, dass die Kasse ihre Serviceangebote per Internet und Telefon ausdehnen will. Dafür sei in Erfurt eine zentrale Kundenberatung entstanden, die von 7 bis 20 Uhr telefonische Beratung und Fallbearbeitung erledigen werde. Auch der Service für Arbeitgeber solle verbessert werden. So sei unter anderem die Stellenzahl im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements vergrößert worden.

Die IKK classic ist mit rund 3,3 Millionen Versicherten eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. In Thüringen hat sie nach eigenen Angaben rund 234.000 Versicherte und rund 730 Beschäftigte. Allerdings hat sie seit 2015 einen drastischen Mitgliederschwund zu verzeichnen. Laut Sprecherin Becher verlor die Kasse bundesweit rund 230.000 Versicherte. Im Dezember hatte die IKK classic die Senkung ihres Beitragssatzes ab Mai von 16,0 auf 15,8 Prozent angekündigt.

Filialschließungen auch bei DAK und Barmer GEK

Barmer-Sprecher Robert Büssow: Vier von fünf Anliegen werden am Telefon erledigt. Bildrechte: BARMER THÜRINGEN In den vergangenen drei Jahren hatten auch andere gesetzliche Krankenkassen ihr Filialnetz ausgedünnt. So haben die DAK Gesundheit und die Barmer GEK jeweils neun Standorte in Thüringen geschlossen. Beide Kassen hatten ihre Neustrukturierung ebenfalls mit einer größeren Nachfrage nach Online- und telefonischen Dienstleistungen begründet. Die DAK hat nach Angaben ihres Sprechers Stefan Poetig bundesweit 1.600 Stellen "sozialverträglich" und ohne betriebsbedingte Kündigungen abgebaut. Die bisher in den geschlossenen Dienststellen eingesetzten Mitarbeiter würden an anderen Standorten eingesetzt. Der Sprecher der Barmer GEK in Thüringen, Robert Büssow, sagte MDR THÜRINGEN, auch nach der Neustrukturierung seien "die allermeisten Versicherten" der Kasse treu geblieben. Zudem habe man Tausende neue Mitglieder gewinnen können.

Marktführer bei den gesetzlichen Kassen in Thüringen ist die AOK plus mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent. Ein Gutachten des Bundesversicherungsamts vom Herbst 2017 spricht von einem "hochkonzentrierten" Markt in Thüringen, bei dem die Versicherten nur die Auswahl zwischen vergleichsweise wenig Kassen hätten. Das Bundesversicherungsamt beobachte diesen Markt aufmerksam, sagte Sprecher Tobias Schmidt dem MDR. Eingreifen könne es aber nicht. Das sei Sache des Gesetzgebers.