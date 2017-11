Auf dem Thüringer Immobilientag in Erfurt ist am Donnerstag die Forderung nach Abschaffung der Grunderwerbssteuer laut geworden. Das Vorstandsmitglied des Immobilienverbandes Deutschland, Jörg Wanke, sagte MDR THÜRINGEN, um mehr jüngere Menschen für Immobilien auf dem Lande zu interessieren, sollte diese Steuer abgeschafft beziehungsweise erheblich reduziert werden. Nur so sieht Wanke eine Möglichkeit, die Landflucht zu stoppen.

Thüringen hat mit 6,5 Prozent bundesweit einen der höchsten Sätze bei der Grunderwerbssteuer. Er war erst Anfang dieses Jahres angehoben worden. Sachsen-Anhalt erhebt 5 Prozent der Kaufsumme als Steuer, Sachsen 3,5 Prozent.



Nach wie vor sind es in Thüringen vor allem Erfurt, Jena und Weimar, wohin junge Leute ziehen und auch Wohneigentum anschaffen wollen. Entsprechend der großen Nachfrage und des überschaubaren Angebots, sind die Preise in diesen drei Städten hoch. So kostet beispielsweise der Quadratmeter einer Eigentumswohnung Neubau in bester Lage in Jena 4.100 Euro, in Erfurt sind es 4.500 Euro. Im Vergleich dazu kostet der Quadratmeter einer vergleichbaren Wohnung in Zella-Mehlis 1.400 Euro. Ähnlich verhält es sich bei den Mieten.