MDR THÜRINGEN: Herr Holter, nun kommt es wie Sie vorgeschlagen haben: Die Winterferien werden auf die letzte Januar-Woche vorgezogen, die Ferien im Februar entfallen. Wie sieht nun die Lösung für alle aus, die schon Urlaub beim Arbeitgeber beantragt hatten?

Helmut Holter: Ich möchte noch einmal betonen, dass wir in einer besonderen Situation sind. Wir müssen uns mit der Pandemie nicht nur auseinandersetzen, sondern müssen entschiedene Maßnahmen treffen, um das Infektionsgeschehen einzuschränken. Die Maßnahme, die Ferien vorzuziehen, die gestern Abend oder in der Nacht durch das Kabinett beschlossen und damit mein Vorschlag bestätigt wurde, ist eine solche einschneidende Maßnahme, die natürlich zu Einschränkungen in den Familien führt. Wir wollen aber diejenigen, die den Urlaub so geplant haben, dass bestimmte Verträge eingegangen sind, die Möglichkeit schaffen, dass dann die Präsenzpflicht ausgesetzt wird und die Familien dann auch ihren geplanten Urlaub umsetzen können. Es ist aber nach wie vor auch der Appell an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, einer Verschiebung des Urlaubs zuzustimmen.

Das heißt also, im Ernstfall entscheide ich, ob mein Kind in die Schule soll oder nicht?

Im Ernstfall müssen Sie deutlich machen, dass Sie etwas geplant haben, von mir aus eine Reise gebucht haben, wobei das unter Coronabedingungen natürlich schon eine kühne Aussage war eben, oder andere Dinge schon so geplant haben, dass sie unaufschiebbar sind und das entsprechend nachweisen können, können Sie Ihr Kind aus der Schule nehmen.

Wie gehts danach weiter - wann und in welchem Umfang machen die Schulen und Kitas wieder auf?

Wir haben gestern Abend als Regierung entschieden, dass ab 1.2. die Kindergärten und die Schulen in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. Das betrifft alle Schulen und alle Kindergärten. Das heißt, wir haben in den Kindergärten und in den Grundschulen die feste Gruppe, und ab Klasse 7 den Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht. Und wir legen besonderen Wert auf die Kleinen, die ganz jungen Schülerinnen und Schüler, diejenigen, die besonderer Unterstützung bedürfen, und wie das jetzt auch schon ist, diejenigen, die vor dem Abschluss stehen, die sollen in erster Linie auch Präsenzunterricht erhalten.

Im Februar gibts eigentlich auch Zeugnisse, die zum Beispiel für 4., 9. und Zehntklässler über die Zukunft entscheiden. Können Sie überhaupt garantieren, dass jeder ein Zeugnis in der Hand hat?

Ja, das garantiere ich. Zeugnisse wird es geben. Die wird es jetzt nicht vor den Winterferien geben im Januar, sondern das haben wir rückgekoppelt auch mit den Praktikerinnen und Praktikern in den Schulen. Wir brauchen natürlich die Zeit bis Anfang Februar, um die Zeugnisse zu erstellen. Aber die Zeugnisse werden dann am 5. Februar oder auch am 12. Februar ausgeteilt, so dass also faktisch mit dem Ende des ersten Schulhalbjahres dann auch wie geplant die Zeugnisse zur Verfügung stehen.

Stichwort Notbetreuung: Wer kann die in Anspruch geändert, hat sich da etwas geändert?

Da hat sich etwas geändert. Notbetreuung bleibt. Notbetreuung gibt es auch in den Ferien, das will ich nochmal ganz deutlich sagen. Wir haben ganz klar gesagt, dass der Personenkreis eingegrenzt wird, aber nicht so eingegrenzt wird, dass es zu ganz stringenten Entscheidungen kommt. Es geht um diejenigen, die aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen ihre Arbeit nicht zu Hause im Homeoffice erledigen können und für die Pandemie-Abwehr gebraucht werden oder in Bereichen von erheblichem öffentlichem Interesse sind, also zum Beispiel Gesundheitsversorgung, Pflege, Bildung und Erziehung ist dabei, aber auch die öffentliche Sicherheit, aber auch sowas wie öffentliche Infrastruktur, Transport und andere Dinge, auch die Medien sind dabei, um das für Sie nochmal zu unterstreichen.