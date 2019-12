Thüringen hat in diesem Jahr mehr Geld als geplant in den Wohnungsbau investiert. Vor allem die Nachfrage nach Zuschüssen für den barrierereduzierten Umbau war laut Infrastrukturministerium groß. Dort flossen insgesamt 13,5 statt der geplanten fünf Millionen Euro. Damit würden laut Infrastrukturministerium 112 Vorhaben in gut 1700 Wohnungen umgesetzt.