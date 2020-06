Thüringen verzichtet weiterhin auf ein Beherbergungsverbot von Gästen aus so genannten Corona-Hotspots. Der Sprecher des Gesundheitsministeriums Frank Schenker sagte MDR THÜRINGEN am Samstag, für Thüringen ändere sich mit der Bund-Länder-Einigung nichts. Thüringen habe das als einziges Bundesland in einer ergänzenden Protokollerklärung für den Freistaat so festgelegt. Damit gebe es weiterhin keine Einschränkungen für Urlauber, die nach Thüringen reisen. Sie benötigten auch keine negativen Corona-Tests, so Schenker. Einzig Ausreisebeschränkungen von einzelnen Landkreisen, die als Hotspots eingestuft sind, würden greifen.

Gesundheitsministerin Heike Werner erklärte am Samstag auf Facebook: "Wir haben gesagt, wir orientieren uns an den Maßnahmen und Einschätzungen der Behörden vor Ort. Das heißt, so wie Gütersloh entscheidet, das wird die Voraussetzung für unsere Entscheidung sein. Und da es dort keine Ausreisevebote und Einreiseverbote gibt, werden wir auch in Thüringen solche Einreiseverbote nicht vollziehen." Gesundheitsministerin Heike Werner

Am Freitag hatten sich eigentlich der Bund und die Bundesländer auf Reisebeschränkungen für Menschen aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh geeinigt. Demnach dürften sie in Hotels, Pensionen und Fereinwohnungen nur untergebracht werden, wenn sie negative Corona-Tests vorlegen können. Die Tests dürfen bei Anreise nicht älter als 48 Stunden sein. Als Hotspot gelten Landkreise in denen mehr als 50 Corona-Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nachgewiesen wurden.