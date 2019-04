Folge des Lehrermangels? Auf vielen Schulzeugnissen in Thüringen fehlten Noten

Wo sind denn die Noten? Bildrechte: imago/Döhrn

Thüringens allgemeinbildende Schulen haben insgesamt 8.034 Klassen. Nach Angaben des Ministeriums gab es zum Ende des Schulhalbjahres im Februar für 7,5 Prozent der Klassen nur lückenhafte Zeugnisse. Regional am stärksten betroffen sind Nord- und Mittelthüringen. Das sei nicht befriedigend, sagte ein Ministeriumssprecher. Es müssten weiter konsequent Lehrer eingestellt werden, um in jeder Klasse den Unterricht zu sichern.



Noch immer ist die Regelschule die am heftigsten betroffene Schulart, obwohl hier die Zahl der betroffenen Klassen gesunken ist - von 406 auf 358. Zugleich hat sich die Situation in den Gemeinschaftsschulen verschlechtert: Gab es hier im Vorjahresschulhalbjahr 2017/18 noch 84 Klassen ohne vollständiges Halbjahreszeugnis, waren es in diesem Jahr bereits 130. Das Ministerium erwartet aber, dass zum Schuljahresende im Sommer mehr Schüler ein vollständiges Zeugnis erhalten. Denn oftmals werde in Mangelfächern der Unterricht auf ein Halbjahr konzentriert, so das Ministerium.