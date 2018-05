Beschäftigte müssen ihrem Arbeitgeber nicht ihre private Telefonnummer mitteilen. Das hat das Thüringer Landesarbeitsgericht am Mittwoch entschieden. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass sich aus der Weitergabe der privaten Nummer eine ständige Bereitschaft des Arbeitnehmers ergebe, für seinen Arbeitgeber tätig zu werden. Das sei aber ein Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung des Arbeitnehmers. Der Beschäftigte könne in seiner Freizeit selbst darüber bestimmen, für wen er erreichbar sein wolle.

Arbeitnehmer müssen in ihrer Freizeit nicht immer erreichbar sein Bildrechte: Colourbox.de