Thüringer Kabinett befasst sich mit Landeshaushalt 2020

Die Thüringer Landesregierung will am Dienstag über die umstrittene Haushaltsplanung für die Zeit nach der Landtagswahl entscheiden. Wie das Finanzministerium MDR THÜRINGEN bestätigte, will Ministerin Heike Taubert (SPD) in der Kabinettssitzung ihren Plan vorstellen, den Etat für 2020 schon vor der Landtagswahl im Herbst 2019 beschließen zu lassen.

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) Bildrechte: dpa Auf diese Weise könnte die neue Landesregierung gleich mit einem beschlossenen Haushalt in das Jahr 2020 starten. Das bedeute finanzielle Sicherheit und Verlässlichkeit für alle Beteiligten, so hatte Taubert ihr Vorhaben begründet. Eine vorläufige Haushaltsführung werde so vermieden. Nach der letzten Landtagswahl 2009 hatte es neun Monate gedauert, bis der Jahresetat für 2010 verabschiedet war.

Mike Mohring (CDU) wirft Taubert "unverschämte Anmaßung" vor Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bei der Opposition von CDU und AfD stieß der Plan der SPD-Ministerin von Anfang an auf Kritik. Oppositionsführer Mike Mohring (CDU) nennt ihn eine unverschämte Anmaßung. Es könne nicht sein, dass sich die alte Landesregierung die Kernkompetenz der Neuen aneigne, immerhin sei das Budgetrecht das Königsrecht des Parlaments, so Mohring. Wenn die linksgeführte Landesregierung eine vorläufige Haushaltsführung zu Beginn des Jahres 2020 vermeiden wolle, dann solle Rot-Rot-Grün den Termin für die Landtagswahl so früh wie gesetzlich möglich ansetzen. Dann hätte die neue Landesregierung mehrere Monate Zeit für die Aufstellung des ersten Jahresetats nach der Wahl.

Die Christdemokraten haben zudem Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Tauberts Plan. Der finanzpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Maik Kowalleck, sagte MDR THÜRINGEN, damit verstoße Rot-Rot-Grün gegen elementare Rechte des nächsten Landtags. Grundgesetz und Verfassungskommentatoren seien sich einig: Die Abgeordneten des alten Landtags dürften nicht in die Kompetenz des neuen Landtags eingreifen. "Das wird die CDU-Fraktion nicht einfach hinnehmen", erklärte Kowalleck.