Thüringen Kabinett beschließt Nachtragshaushalt und legt Etatentwurf für 2021 vor

Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung will wegen der Corona-Krise neue Schulden von rund 1,8 Milliarden Euro machen. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Mit dem Geld sollen unter anderem Hilfsprogramme finanziert werden, die wegen der Corona-Krise in den vergangenen Monaten aufgelegt worden waren. Die Kreditaufnahme soll außerdem Einnahmeausfälle bei den Steuern kompensieren.

Thüringer Staatskanzlei in Erfurt Bildrechte: dpa

Die Kreditaufnahme soll über einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 erfolgen. Sie sei durch die Corona-Krise gerechtfertigt, sagte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert am Dienstag. Laut Steuerschätzung muss Thüringen in diesem Jahr durch den Konjunktureinbruch Einnahmeausfälle von 991 Millionen Euro verkraften.



Für das Jahr 2021 legte die Landesregierung einen Haushaltsentwurf vor, der Ausgaben im Umfang von 11,4 Milliarden Euro vorsieht. Das seien 277 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr, sagte Schubert. Fast ein Drittel der Ausgaben (28 Prozent) sind für Personalausgaben vorgesehen. Sie belaufen sich laut Schubert auf 3,2 Milliarden Euro. Das seien auch wegen Tarifsteigerungen rund 100 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Für Investitionen sind rund 1,8 Milliarden Euro vorgesehen.