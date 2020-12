Nach Gewaltvorwürfen in Waldorfschule Weimar Verband fordert Suspendierung von Lehrern

Nach den Gewaltvorwürfen an der Waldorfschule in Weimar fordert die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen Thüringen rasche Konsequenzen. In einer Mitteilung vom Mittwoch heißt es, man sei zutiefst entsetzt über die Vorwürfe. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sei nicht nur absolut unvereinbar mit den pädagogischen Grundsätzen, sie wirke sich auch dauerhaft schädlich auf die psychoemotionale Entwicklung der betroffenen Kinder aus. Lehrerinnen und Lehrer, von denen nachweislich Gewalt ausgegangen sei, dürften nicht weiter an der Schule unterrichten, fordern die Waldorfschulen in Gera, Jena, Erfurt und Eisenach.

Die Freie Waldorfschule in Weimar Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann