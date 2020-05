Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die vorsichtige Öffnung von Schulen und Kindergärten verteidigt. In einer Regierungserklärung im Landtag sagte der Linke-Politiker am Freitag, die günstige Pandemie-Entwicklung in Thüringen sei das Ergebnis weit reichender Einschränkungen, wie sie das Land verordnet habe. Dazu gehörte auch das Schließen von Schulen und Kindergärten, auch wenn dies Eltern hohe Opfer abfordere. "Der Erfolg der Zahlen gibt uns recht, auch wenn der Preis ein bitterer ist", sagte Ramelow.

Ramelow bezeichnete die Pandemie als größte Bewährungsprobe sei der Wiedergründung des Freistaats Thüringen vor 30 Jahren. Diese Bewährungsprobe fordere die ganze Gesellschaft, die Regierung, das Parlament, alle Gebietskörperschaften, jede einzelne Familie, jeden einzelnen Haushalt. Die tiefen Eingriffe in das gewohnte soziale und gesellschaftliche Umfeld belasteten alle. Die verhängten Maßnahmen seien von den Einwohnern des Landes mit großer Geduld, einem hohen Maß an Einsicht und in großer Solidarität beachtet und eingehalten worden. Ramelow dankte den Beschäftigten im Gesundheitswesen, in Gesundheits- und Ordnungsämter, in der Pflege, im Justizvollzug und im Einzelhandel, den Pädagogen und der Polizei für ihr Engagement. Auch die Eltern und Angehörigen von Pflegebedürftigten leisteten Großartiges.