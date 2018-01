Thüringens Landesregierung hat einmal mehr einen kleinen Sieg errungen. Der gemeinsame Antrag mit dem Nachbarland Hessen zur "Zukunft der Landwirtschaft" wurde Mitte Januar mit deutlicher Mehrheit im Umweltausschuss der Länderkammer angenommen. Doch genau dieser Erfolg sorgt nun für Ärger in der Koalition. Denn bei der Schlussabstimmung in der Länderkammer in dieser Woche dürfte ausgerechnet Thüringen seinem eigenen Antrag eine Abfuhr erteilen. Der Grund ist so einfach wie aus Sicht einiger Koalitionspolitiker in Erfurt ärgerlich. Daheim hat von dem Vorstoß der Thüringer Umweltministerin im Bundesrat niemand etwas gewusst. Wie denn auch? Das Umweltministerium sei in dieser Frage "unzuständig", teilte Ministerpräsident Bodo Ramelow am 22. Januar schriftlich mit. Wann und wo sollte das Umweltministerium etwas anderes vertreten haben als das, was er - Ramelow - im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz einige Wochen zuvor vorgestellt habe?

Gemeinsamer Antrag mit Hessen im Umweltausschuss

Die Antwort auf die Frage des Ministerpräsidenten ist einfach: Im Umweltausschuss des Bundesrates. Laut Protokoll vom 16. Januar hat Umweltministerin Anja Siegesmund mit ihrer ebenfalls grünen Amtskollegin aus Hessen einen Wunschzettel alternativer Agrarpolitik zur Abstimmung gestellt. Es geht um Artenschutz, die Ressourcen schonende Landwirtschaft, um den Antibiotikaeinsatz in der Tierproduktion, den Klimawandel und einen gerechteren Weltagrarhandel. Vieles davon ist in der rot-rot-grünen Landesregierung als Positionspapier durchaus mehrheitsfähig. Eines aber nicht: Die Kappung der EU-Zahlungen für die bewirtschafteten Flächen an die europäischen Landwirtschaftsbetriebe ab einer bestimmten Betriebsgröße. Denn diese Kappung würde gerade für die großen ostdeutschen Landwirtschaftsbetriebe Millionenverluste bedeuten - und zwar teilweise schon für einzelne Betriebe, so die Schätzung des Bauernverbandes.

In Punkt 14 ihres Antrags: "Die von der Kommission angeregten Vorschläge zu Kappung (Anm.: der flächenbezogenen EU-Zahlungen) sollten weiterverfolgt und die Berücksichtigung der erforderlichen Arbeitsleistungen geprüft werden." Nachgefragt bei Anja Siegesmund heißt es dazu, es habe bei diesem Antrag eine enge Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten gegeben. "Wir haben einen Vorschlag entwickelt, wie diese Kappung weiterentwickelt werden könnte, wenn sie denn unvermeidlich sein sollte." Denn zugleich schlug Thüringen in seinem Antrag vor: "Nicht verausgabte Mittel sollten auf Ebene des Landes verbleiben." Freuen über deutlich mehr Geld aus Brüssel könnten sich in dem Fall also die kleineren Betriebe im Land.

Bauernverband gegen Kappung

Irritiert: Tilo Kummer (Linke) Bildrechte: dpa Nachgefragt beim Thüringer Bauernverband heißt es: "Das entspricht nicht der Linie, wie sie die Landesregierung bislang verfolgt hat", so eine Sprecherin. "Und wir lehnen diese Initiative zur Einführung einer Kappungsgrenze ab. Es würde die Thüringer Landwirtschaft finanziell hart treffen." Grundsätzlich sei es auch nicht einzusehen, warum beispielsweise der Tausend und erste Hektar Land eines Betriebes gesellschaftlich weniger wert sei als die ersten Tausend davor, so die Sprecherin weiter. Nachgefragt beim Vorsitzenden des Umweltausschusses im Thüringer Landtag, Tilo Kummer (Linke), heißt es dazu: "Ich wusste von dieser Initiative des Ministeriums im Vorfeld nichts." Und persönlich lehnt Kummer die Kappungsgrenze auch ab - das sei für Thüringer Unternehmen finanziell nicht zu schultern.

Und nachgefragt bei der SPD heißt es, dass die Sozialdemokraten von dem grünen Alleingang in Berlin ebenfalls nichts gewusst hatten. "Eigentlich müsste man sich darüber mal im Koalitionsausschuss unterhalten", so ein Abgeordneter. Kalt erwischt wurde auch Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) von dem Thüringer Antrag. Denn fast zeitgleich zur Sitzung des Bundesratsausschusses kam sie Mitte Januar mit ihren Amtskollegen zu einer Sonder-Agrarministerkonferenz zusammen. Das beherrschende Thema der Sitzung: Die Neuregelung der EU-Zahlungen nach 2020. Und hier stellte Keller für Thüringen dann auch unmissverständlich klar: "Der Inhalt des gemeinsamen Antrags von Hessen und Thüringen im Umweltausschuss des Bundesrates am 16. Januar zum Thema Kappung und Degression der Direktzahlungen wird vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft abgelehnt und ist auch nicht die Position der Landesregierung."