In Thüringen ist eine Debatte über politische Bekenntnisse von Beamten entbrannt. Innenminister Georg Maier (SPD) hat in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag Beamten mit Konsequenzen gedroht, wenn diese sich offen zur rechtsnationalen AfD-Gruppierung "Flügel" bekennen.

AfD-Landeschef Björn Höcke Bildrechte: dpa

AfD-Landeschef Höcke sieht in der Erklärung Maiers einen "massiven Eingriff in die freie Meinungsbildung und das Recht auf politisches Engagement". Zu den Aufgaben des Innenministers gehöre es sicherzustellen, dass Beamte außerdienstlich ihr Grundrecht auf politische Betätigung ungehindert wahrnehmen könnten. Maier versuche mitten im Wahlkampf zur Landtagswahl am 27. Oktober, Unterstützer und Kandidaten der AfD, die beruflich abhängig von ihm seien, zu erpressen, kritisierte Höcke den Minister am Dienstag.