In Thüringen gibt es weiterhin erhebliche Engpässe bei Medikamenten und Impfstoffen. Prekär ist die Situation vor allem in den Kliniken. Das bestätigte Manuela Pertsch vom Landesverband der Krankenhausapotheker MDR THÜRINGEN. So seien erst kürzlich Standard-Heparine - also Medikamente, die sehr häufig zur kontrollierten Blutgerinnungshemmung eingesetzt werden müssen - über Wochen nicht verfügbar gewesen. Die Ärzte mussten auf andere Applikationsformen ausweichen, was ein erhöhtes Therapie-Risiko bedeutete.