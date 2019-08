Waldarbeiter bei der Arbeit an einem gefällten Baum (Archivbild) Bildrechte: colourbox.com

"Das System ist immer relativ ähnlich", sagt Sproßmann. "Die gehen mit großen Forstmaschinen in die Bestände 'rein, bei Nadelholz mit Harvestern zu Dutzenden. Dazu stellen sie Trupps von Waldarbeitern mit Motorsägen." Es seien routinierte Unternehmer mit wenig Personal und großen Maschinen. Sproßmann erwartet Ähnliches in diesem Jahr. Die Forstanstalt selbst will ebenfalls zusätzliches Personal einstellen.



Auch der Forstunternehmerverband Thüringen beklagt, dass in Deutschland kaum Mitarbeiter zu finden seien für die körperlich schwere Arbeit im Wald. Einer der größeren Betriebe ist der von Manfred Schmid in Effelder im Eichsfeld. Er verfügt über einen Vollernter und drei Rückemaschinen und hat in seinem Unternehmen bis zu zehn Forstarbeiter beschäftigt. Jetzt setzt er auf zusätzliche Unterstützung aus der Slowakei.