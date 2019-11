Auch wenn es dann etwas teurer wird: 94 Prozent der Thüringer sind dafür, dass Pflegekräfte besser bezahlt wird - auch bei steigenden Kassenbeiträgen. Das ergab der diesjährige Thüringen-Monitor zu Gesundheit und Pflege.

Die Gesamtzufriedenheit mit der gesundheitspolitischen Entwicklung ist der Studie zufolge hoch. Auch wenn die Thüringer immer noch Schwachstellen sehen. Besonders die Versorgung mit Fachärzten wird von der Hälfte der Befragten bemängelt. Auch mit der Wartezeit auf Termine sind zwei Drittel der Patienten unzufrieden.

Mangel an Fachärzten auf dem Land

Insgesamt zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen dem städtischen und dem ländlichen Raum. Befragte auf dem Land sehen sich häufiger von Versorgungsdefiziten betroffen. Vor allem die Erreichbarkeit von Fachärzten und Krankenhäusern sehen hier viele nicht gegeben.

Eine große Zufriedenheit zeigt sich dagegen bei der Bewertung der persönlichen Gesundheit. 80 Prozent der Thüringer sind mit ihrer aktuellen Gesundheit zufrieden oder sehr zufrieden. Selbst drei Viertel der über 60-Jährigen geben an, mit ihrer Gesundheit zufrieden zu sein. Unter den Arbeitslosen hingegen sind 71 Prozent sehr oder ziemlich unzufrieden mit ihrer Gesundheit. Die Zustimmung zur medizinischen Versorgung und den Krankenkassen ist in Thüringen sehr hoch. Auch Apotheken und ambulante Pflegedienste werden positiv bewertet.

Diskrepanz bei Bereitschaft zur Organspende

Dennoch sehen die Thüringer noch Stellschrauben, an denen gedreht werden könnte. So wünschen sich 98 Prozent der Befragten, dass alle Privatversicherten in gesetzliche Krankenkassen überführt werden. Auch die Förderung mobiler Arztpraxen stößt auf große Zustimmung.

Der Thüringen-Monitor zeigt auch Differenzen zwischen den Aussagen und dem tatsächlichen Handeln der Thüringer. So geben nur 20 Prozent an, eine Organspende nicht zu befürworten. Es bleiben 80 Prozent mit einer positiveren Einstellung. Die tatsächliche Spendebereitschaft ist aber nach wie vor deutlich niedriger.

Der Thüringen-Monitor ist eine Studie zu politischen Einstellungen, die jährlich von der Staatskanzlei in Auftrag gegeben wird. In der aktuellen Untersuchung wurden 1.100 Thüringer telefonisch befragt. Die Daten wurden zwischen Mai und Juli 2019 erhoben. Am 3. Dezember werden die Ergebnisse in Erfurt vorgestellt.

Antisemitische Einstellungen in Thüringen nehmen zu

Ein weiteres Ergebnis der aktuellen Studie: In Thüringen haben sich antisemitische Haltungen verstärkt. 16 Prozent stimmten der Thüringer der Aussage zu, Menschen jüdischen Glaubens hätten etwas besonderes an sich "und passen nicht so recht zu uns". 24 Prozent der Thüringer sind laut der Studie zudem rechtsextrem eingestellt.