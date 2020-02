Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) ist die entsprechende Erklärung beim Landtag eingegangen. Landtagspräsidentin Birgit Keller sagte, das Schreiben sei am Abend eingetroffen. Über das weitere Verfahren werde in den kommenden Tagen entschieden. Kemmerich hatte am Samstagnachmittag seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Der 54-Jährige war zur Wochenmitte zum Nachfolger des Linken-Politikers Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Kemmerich bleibt geschäftsführend im Amt, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt ist.

Steffen Dittes Bildrechte: MDR/Steffen Dittes

Nachtrag vom Samstag: Die Thüringer Linke fordert von CDU und FDP, den Linken Bodo Ramelow aktiv als Ministerpräsidenten mitzuwählen. Der stellvertretende Linke-Landesvorsitzende Steffen Dittes sagte MDR THÜRINGEN am Samstag, es sei unausweichlich, dass jetzt eine Regierung mit einer deutlichen Mehrheit aller demokratischen Fraktionen im Thüringer Landtag ins Amt gebracht werden muss. Seine Partei nehme die CDU in die Pflicht, die sich dazu bekannt habe, zu "stabilen Verhältnissen" beitragen zu wollen. Das sei "nicht durch Enthaltungen möglich, sondern nur, indem man eine Regierung ins Amt wählt". Das würde zudem klar zeigen, dass man der AfD keine Spielwiese für antidemokratische Spiele bereitet.



Dittes sagte, er glaube außerdem nicht, dass man Bodo Ramelow und der Öffentlichkeit einen zweiten oder dritten Wahlgang zumuten könne. Eine neue Ministerpräsidentenwahl wäre aus Sicht des Linke-Politikers bereits in der Woche ab 17. Februar denkbar. Gespräche mit CDU und FDP würden ab kommende Woche geführt. Erst nach erfolgreicher Benennung einer Landesregierung müsse in einem weiteren Schritt über Neuwahlen geredet werden. Komme keine Mehrheit für Ramelow zustanden, dann müsse ebenfalls über Neuwahlen gesprochen werden.



Dittes reagierte damit auf eine Äußerung des AfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland. Dieser hatte der AfD-Fraktion in Thüringen empfohlen, bei der nächsten Ministerpräsidentenwahl den Linke-Kandidaten Ramelow zu wählen. Dieser dürfe dann ja auch nicht die Wahl annehmen, so Gauland.