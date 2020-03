Mit dem Amtsantritt der neuen rot-rot-grünen Landesregierung werden in den Ministerien einige Staatssekretäre ausgetauscht. Wie die Thüringer Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, werden die bisherigen Staatssekretärinnen Gabi Ohler (Bildung), Babette Winter (Staatskanzlei) sowie die Staatssekretäre Uwe Höhn (Innenministerium), Markus Hoppe (Wirtschaft) und Klaus Sühl (Infrastruktur) in den einstweiligen Ruhestand versetzt.