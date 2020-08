Der Freistaat Thüringen sagt seine Teilnahme an der nächsten Grünen Woche in Berlin im Januar 2021 ab. Eine internationale Messe mit viel Publikum sei unter Einhaltung von Hygienebestimmungen und Abstandsregelungen kaum vorstellbar, die Messe mit deutlich weniger Besuchern verliere für Aussteller an Attraktivität. Das teilte das Landwirtschaftsministerium auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN mit.