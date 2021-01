Politiker in Thüringen haben sich bestürzt über die Besetzung des Capitols in Washington durch Anhänger von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch geäußert. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) schrieb in der Nacht in seinem Twitter-Account von schockierenden Bildern aus Washington. "Da klebt ein Präsident an seinem Amt und versteckt sich hinter Menschen, denen die Demokratie egal ist." Das sei unglaublich und beschämend.