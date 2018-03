Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Thüringen ist zurückgegangen. Das geht aus aktuellen Daten des Innenministeriums hervor, die Minister Georg Maier am Mittwoch in Erfurt vorstellte. Demnach sank die Zahl solcher Delikte von 2.301 im Jahr 2016 auf 2.104 im vergangenen Jahr.

Innenminister Georg Maier (SPD) Bildrechte: MDR/Lisa Kästner

Maier bezeichnete diese Entwicklung als erfreulich. Das Niveau in der Gesamtstatistik sei aber immer noch sehr hoch. "2017 war trotzdem das Jahr mit der zweithöchsten Zahl erfasster Fälle dieser Art", sagte der SPD-Politiker.



Im gleichen Zeitraum ging die Aufklärungsquote politisch motivierter Straftaten zurück. Das Innenministerium erklärte das mit der Bundestagswahl im Jahr 2017. So seien Diebstähle und Beschädigungen von Wahlplakaten, die in Wahlkampfzeiten häufiger auftreten, nur schwer zu ahnden. Die Aufklärungsquote liege hier traditionell niedrig. Laut Statistik stand im vergangenen Jahr etwa jede sechste politisch motivierte Straftat in direktem Zusammenhang mit der Wahl.