Die bislang amüsanteste Anfrage an die Polizeivertrauensstelle im Thüringer Innenministerium ist noch gar nicht so lange her. Leiterin Meike Herz berichtet, dass eine Theatertruppe ein Agatha-Christie-Stück aufführen wollte und sich einen echten Polizisten auf der Bühne wünschte. Herz erinnert sich, dass die Bitte an die Geraer Polizei weitergereicht wurde, die helfen konnte.