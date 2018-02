Wie sehen Parteien in Thüringen die GroKo?

Stephanie Erben und Denis Peisker, Landessprecher Bündnis 90/Die Grünen: "Für das Ringen um politische Kompromisse gebührt allen Beteiligten an den Verhandlungen unser Respekt. Einiges, wie die Finanzierungsverbesserung in der Bildung, ist aus unserer Sicht durchaus gelungen. Aber an zu vielen Stellen gibt der Koalitionsvertrag leider keine Antworten auf die zentralen Zukunftsfragen. So wird die Mammutaufgabe Klimaschutz faktisch ignoriert und das Klimaziel 2020 aus dem Pariser Abkommen aufgegeben. Erforderlich wären ein verabredeter Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverbrennung - leider Fehlanzeige. Auch bei der Bekämpfung der Kinderarmut springt die GroKo zu kurz. Die Erhöhung von Kindergeld und Kinderzuschlag für gering verdienende Familien reicht nicht, um Kinder wirklich aus der Armut zu holen." Bildrechte: MDR/Johanna Hoffmeier