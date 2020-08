Linke und CDU in Thüringen haben sich zufrieden mit ihren jüngsten Umfrageergebnissen gezeigt. Nach der Veröffentlichung des aktuellen MDR-Thüringentrends erklärte Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow am Donnerstagabend, die Umfrage zeige den "breiten gesellschaftlichen Rückhalt" für Ministerpräsident Bodo Ramelow. Die Linke werde ihre Politik gemeinsam mit ihren Partnern fortsetzen und Thüringen sozial und gerecht gestalten. Dass sich zwei Drittel der Befragten für eine Landtagswahl im nächsten Jahr aussprachen, zeige den Wunsch nach klaren Verhältnissen.

In der CDU gab es am Freitag zufriedene Reaktionen auf das Umfrageergebnis. Man sei "wieder klar stärkste Oppositionskraft", erklärte der kommissarische Parteivorsitzende Christian Hirte am Freitag. "Nach einem tiefen Tal mit Werten zwischen 10 und 12 Prozent wird gute Sacharbeit und breite personelle Aufstellung anerkannt und honoriert." Landtagsfraktionschef Mario Voigt erklärte auf Facebook, die vergangenen Monate seien für die Thüringer CDU nicht einfach gewesen. Das jüngste Umfrageplus sei ein "gutes Zeichen für den gemeinsamen Kurs und die exzellente Arbeit der Bundesregierung".