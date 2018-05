Die Rockerszene in Thüringen ist im vergangenen Jahr weiter angewachsen. Derzeit gibt es 35 regionale Ableger verschiedener Rocker- oder rockerähnlicher Clubs im Freistaat, die von den Sicherheitsbehörden beobachtet werden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Raymond Walk hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Im Vergleich dazu gab es 2015 noch rund 20 regionale Clubs.

Hat auch einen Ableger in Thüringen: Gremium MC

Hat auch einen Ableger in Thüringen: Gremium MC

Hat auch einen Ableger in Thüringen: Gremium MC Bildrechte: dpa

Die Hells Angels sind im Freistaat nach Angaben des Innenministeriums seit ihrer Auflösung im Oktober 2015 weiterhin nicht aktiv. Dafür registrierten die Behörden in Mühlhausen und Weimar Neugründungen eines Unterstützerclubs für den Rockerclub Underdogs. Im vergangenen Jahr wurden dort Ableger des Bloodhound MC gegründet.

Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder von Thüringer Rockerclubs ist stark zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Innenministeriums keine Verfahren eingeleitet, die mit Aktivitäten von Rockerbanden in Zusammenhang standen. Im Jahr 2016 gab es ein Verfahren. Im Jahr 2015 waren es noch acht und in 2014 rund 18 Ermittlungsverfahren.

Laut Innenministerium gibt es weiterhin rechtsextreme Tendenzen in einigen Thüringer Rockerclubs. In einzelne Chaptern oder Chartern gebe es eine erhöhte Anzahl von Mitgliedern, die Kontakte zur rechtsextremen Szene in Thüringen hätten. Allerdings lägen den Behörden keine Hinweise für eine flächendeckende Zusammenarbeit zwischen Rockern und Neonazis vor. Der CDU-Innenexperte Raymond Walk kritisiert, dass die Landesregierung nur zur Hälfte aller Rockerclubs Informationen über die Mitgliederstärke habe. Walk sagte MDR THÜRINGEN, die Rockerkriminalität sei Teil der Organisierten Kriminalität und diese bedürfe einer besonderen Aufmerksamkeit durch die Ermittlungsbehörden.