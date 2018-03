Starke Schneefälle in der Nacht zum Sonnabend haben in Thüringen für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Betroffen waren unter anderem die Autobahnen 9 bei Lobenstein, die A38 bei Sangerhausen an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt sowie die A71 bei Erfurt. Hier ereigneten sich mehrere Unfälle.

Auch im Bahnverkehr sorgen Schnee und Eis für Einschränkungen. Wie die DB Regio mitteilte, ist die S-Bahn-Linie 5 von Halle über Leipzig und Altenburg nach Zwickau betroffen. Fahrgäste müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Weil der Hauptbahnhof in Leipzig gesperrt ist, sagte die Deutsche Bahn auch den ICE am Sonnabend um 13:14 ab Erfurt in Richtung Berlin ab. Andere ICE wie der von Erfurt nach München waren so verspätet, dass Reisende Anschlusszüge verpassten.