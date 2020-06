Trennung der Badegäste nach Alter

Auf Liegewiesen,Wegen und beim Duschen gilt eine Abstandsregel zwischen den einzelnen Familien und Gruppen. Die Badegäste werden nach Alter getrennt. Familien bekommen den meisten Schatten, Rentner eher einen Platz an der Bank und die Jugend ihren Bereich auf der Wiese. Wenn der Bereich voll ist, soll es einen Einlassstopp geben.

Insgesamt gibt es in Thüringen an die 170 Freibäder. Am Pfingstmontag öffnen unter anderem die Bäder in: Bad Blankenburg, Erfurt, Bad Sulza und Meiningen. Auch die Freibäder in Hundeshagen, Sondershausen, Schmölln, Tabarz und das Südbad in Jena haben geöffnet.

Schmölln und Vollmerhain: Freier Eintritt für Kinder

Im Schmöllner Freibad Tatami gibt es am Pfingstmontag freien Eintritt für Kinder. Bildrechte: MDR/Stadtwerke Schmölln GmbH Das Freibad Tatami in Schmölln im Altenburger Land öffnet ab Pfingstmontag wieder. Zum Start gibt es zum Kindertag freien Eintritt für Mädchen und Jungen bis 15 Jahre. Aufgrund des aktuellen Hygienekonzeptes dürfen sich allerdings nur 350 Besucher gleichzeitig im Freibad aufhalten, so die Stadtverwaltung Schmölln. Das Freibad hat ein Sport- und Kinderbecken und eine Rutsche. Geöffnet ist ab Montag auch das Freibad im benachbarten Vollmershain, ebenfalls mit freiem Eintritt für Kinder zum Kindertag.

Weimarer Land: Freibäder in Ottmanshausen und Bad Sulza öffnen

Als erste Freibäder im Weimarer Land starten am 1. Juni Ottmannshausen und Bad Sulza in die Saison. Allerdings gilt auch dort ein strenges Hygienekonzept. In Bad Sulza sind nur 900 Badegäste erlaubt, wie Bauamtsleiter Jörg Hammer mitteilte. An guten Tagen zähle man sonst bis zu 1.600 Gäste.

Zudem ist eine Reinigungsfirma engagiert, die Extraschichten einlegt. Die Umkleideräume und Spinde im Gebäude sind geschlossen. Es gibt einen Eingangs- und einen Ausgangsbereich, der Besucher per Drehkreuz zählt, so Hammer.

Im 6.000 Quadratmeter großen Freibad in Ottmannhausen sind maximal 400 Gäste zugelassen. Dort hätten an guten Tagen dreimal so viele Platz, teilte Schwimmmeister Thomas Sachse mit. Gezählt werde per Handklickgerät.

Südthüringen: Nicht alle Freibäder geöffnet

Nicht alle Thüringer Freibäder öffnen am 1 Juni. Einige starten später in die Saison. Bildrechte: dpa In Südthüringen starten am Montag nur vereinzelt Freibäder in die Saison. In Meiningen öffnet das Freizeitzentrum Rohrer Stirn den Außenbereich. Das Hallenbad und die Sauna bleiben weiterhin wegen der Corona-Verbote geschlossen. Unter anderem in Schönbrunn, Themar und Schwarza soll die Saison später starten. Das Land hatte die Öffnung der Freibäder ab dem 1. Juni genehmigt.

Nordthüringen: Freibadsaison beginnt teilweise

In Nordthüringen öffnen am Pfingstmontag zahlreiche Freibäder. Im Landkreis Nordhausen dürfen laut Landratsamt zunächst die drei Bäder der Gemeinde Harztor und das Bielener Kiesgewässer in Nordhausen testweise wieder Gäste empfangen. Ab 5. Juni sollen dann schrittweise auch alle anderen Freibäder im Kreis öffnen dürfen.

In Sondershausen öffnet das Bergbad "Sonnenblick" zwei Wochen verspätet. Dort dürfen maximal 300 Gäste gleichzeitig auf das Freibadgelände. Im Solewasser-Vitalpark in Bad Frankenhausen liegt die Begrenzung bei 250 Besuchern.

Das Soleschwimmbad in Artern öffnet mit gesperrtem Kinderbecken und Volleyballplatz. Auch das Waldbad in Hundeshagen im Landkreis Eichsfeld darf wieder Besucher empfangen. Statt wie sonst rund 300 Gäste dürfen zunächst maximal 100 kommen.

Im Kyffhäuserkreis starten einige Bäder eine Woche später, unter anderem in Ebeleben und Greußen. Das Bad in Roßleben wird voraussichtlich am 13. Juni wieder öffnen.

