Das Land Thüringen will auch sozial schwächeren Familien in der Corona-Krise Urlaub und Erholung ermöglichen. Gemeinsam mit den Familienferienstätten im Land hat das Sozialministerium ein Förderprogramm erarbeitet, das sofort und damit pünktlich vor den Ferien startet.

Sozialministerin Heike Werner (Linke) sagte, jede Familie sollte ein paar Tage Urlaub machen können, auch wenn das Geld knapp sei. Es gehe um gesellschaftliche Teilhabe. "Ich will, dass jedes Kind nach den Ferien von seinen Urlaubserlebnissen erzählen kann", so Werner. Konkret gefördert werden individuelle Aufenthalte in Ferienunterkünften, die sich am Programm beteiligen. Auch Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen sollen von der Hilfe profitieren, darüber hinaus Großeltern mit Enkelkindern, aber auch Eltern und Alleinerziehende mit ihrem Nachwuchs.