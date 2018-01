Thüringen Sternsinger sammeln Spenden gegen Kinderarbeit

In Thüringen sind auch in diesem Jahr rund um den Dreikönigstag wieder etwa 70 Gruppen als Sternsinger unterwegs. Verkleidet als die drei Heiligen Könige Caspar, Melchior, Baltasar gehen sie von Haus zu Haus, singen Lieder und sammeln Geld für Kinder in aller Welt. "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit" lautet in diesem Jahr das Motto.

Gottesdienst in Heiligenstadt zum Auftakt der diesjährigen Sternsinger-Aktion Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa