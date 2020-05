100. Geburtstag des Landes Thüringen Wie adelige Herrscherfamilien von Thüringen abgefunden wurden

Ein sonniger Tag im Juli vor zwei Jahren in Weimar: Vor der Stadtkirche Peter und Paul erschallen ungewöhnliche Kommandos - "Stillgestanden-Ne!!" und eine Schar rüstiger älterer Herrschaften in bunten Uniformen postiert sich "die Augen reee-echts" vor dem Kirchenportal. Schnell noch die speckige, ein wenig eingelaufene Pickelhaube wieder zurechtgerückt, ein verstohlener Griff ans eng auftragende Koppelschloss; und da öffnet sich auch schon die Kirchentüre, getragene Orgelmusik ergießt sich über den Herderplatz, und links und rechts der Kirchentreppe fliegen die Hände an verschossene Hosennähte, drücken sich Rücken kerzengrade durch. Habt Acht! Was ist da los? Haben wir wieder einen Kaiser? Das fragen sich vorbei flanierende Passanten.

3. Juli 2018: Die "Offiziers-Ehrengarde" hat Aufstellung vor der Stadtkirche Peter und Paul genommen. Bildrechte: MDR/René-T. Kusche Aber es ist nur eine Abordnung vom Historienverein "Offiziers-Ehrengarde Sachsen-Weimar", die da gerade Prinz Georg-Constantin von Sachsen-Weimar-Eisenach die letzte Ehre erweist. Der bei einem Reitunfall in England Verstorbene lebte zwar eigentlich in England, war aber gleichzeitig der designierte Hauschef der Adelsfamilie Sachsen-Weimar-Eisenach, die das Großherzogtum bis 1918 regiert hatte, und sich anschließend in alle Welt zerstreute. Dass die Trauerfeier von Prinz Georg 100 Jahre nach der überstürzten Flucht und Abdankung seines Vorfahren Wilhelm Ernst trotzdem in Weimar stattfindet, zeigt exemplarisch die Aussöhnung zwischen den ehemaligen Herrscherfamilien und dem Land Thüringen – so wie sie in mehreren größeren Vergleichen in den Jahren um die Jahrtausendwende herbeigeführt wurde.

Eigentlich war doch alles klar

Ausstellungsstücke im Gothe-Schiller-Archiv Bildrechte: MDR/Marie Neubauer Dabei schien die Sache doch eigentlich klipperklar zu sein. Auch in Thüringen hatten die feudalen Herrscher nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg innerhalb von Tagen abgedankt und ihre Herrschaftsansprüche an die Volksvertretungen übergeben. Im Gegenzug handelten sie einen Vermögensausgleich aus, konnten Teile ihres Besitzes mitsamt dem einen oder anderen Schloss behalten. Das änderte sich nach der nächsten großen deutschen Niederlage, also nach dem Zweiten Weltkrieg. In Thüringen ordnete die Sowjetische Militäradministration nach 1945 weitere Enteignungen an; und diese wurden in den Verhandlungen zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung auch ganz bewusst nicht rückgängig gemacht.



Aber: Um die materiellen Verluste der von 1945 bis -49 auf dem Gebiet der späteren DDR Enteigneten zumindest teilweise zu kompensieren, beschloss der Bundestag 1994 das sogenannte Ausgleichs-Leistungsgesetz. Kurz gesagt bedeutete dies, dass ein enteigneter Schlossbesitzer zwar nicht seine zinnenbewehrte Immobilie, aber wenigstens deren Inventar zurückbekommen sollte. Was der Gesetzgeber wohl nicht konsequent durchdacht hatte: Beim "Inventar" ging es nicht immer nur um düstere Familiengemälde, Hakenbüchsen aus den Türkenkriegen oder barocke Stiefelknechte aus der Zeit des Spät-Feudalismus. Die Familie Sachsen-Weimar-Eisenach etwa hatte gleich das komplette Inventar des weltberühmten Goethe-Schiller-Archivs auf ihrer Forderungsliste notiert. Und das war noch längst nicht alles.

"Macht Euch heme", skandieren Weimars Kulturbürger

Schloss Friedenstein in Gotha - die einstige Residenz der Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha Bildrechte: MDR/Antje Kirsten Was also tun? Die Rechtslage war diffus, die Fronten verhärtet. "Macht Euch heme", skandierten empörte Weimarer Kulturbürger in Richtung Sachsen-Weimar-Eisenach - was Familienchef Prinz Michael consterniert als "antifeudalen Phantomschmerz" titulierte und unbeirrt an den Rückforderungen festhielt. Weil das so nicht weitergehen konnte, schickte der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) seinen Kulturstaatssekretär Jürgen Aretz in die Spur. Der stets vornehm und zurückhaltend auftretende Spitzenbeamte mit Vorliebe für dunkelblaue Zweireiher traf offenbar den richtigen Ton in den Verhandlungen mit Prinz Michael (Sachsen-Weimar-Eisenach), Prinz Andreas (Sachsen-Coburg und Gotha) oder Prinz Konrad (Sachsen-Meiningen), die die drei "großen" ehemaligen Thüringer Herzogtümer vertraten.



Den Anfang machte 2001 Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha. Der ist zwar sogar mit der Queen blutsverwandt, aber trotz alledem - nach Ansicht von Verhandlungsteilnehmern - mit bemerkenswert wenig Standesdünkel versehen: Seine Familie verglich sich mit dem Freistaat Thüringen, indem sie auf ihre Ansprüche (etwa am Inventar von Schloss Friedenstein) verzichtete und dafür mit 800 Hektar Wald abgefunden wurde. Eine Einigung, die nur Sieger kannte: Holz war vor zwanzig Jahren nicht viel wert; und dank des Thüringer Waldgesetzes ist das Betreten des Waldes jedem erlaubt, egal wem die Bäume gehören und welcher gesellschaftlichen Klasse der arglose Wanderer entsprossen ist.

Paukenschlag aus Moskau

Im Fall Sachsen-Meiningen drehten die Verhandlungen zunächst eine interessante Runde. Ende der Neunziger Jahre präsentierte Familienoberhaupt Prinz Konrad eine angebliche Rehabilitationsbescheinigung eines angeblichen Militärstaatsanwalts aus Moskau: Die Sowjets hätten seine Vorfahren zu Unrecht enteignet. In diesem Fall hätten die Sachsen-Meininger zum Inventar gleich noch das ganze Schloss Elisabethenburg dazu bekommen. Doch der "russische Topjurist" entpuppte sich bald als Scharlatan aus der Zeit der zerfallenen Sowjetunion.

Schloss Elisabethenburg in Meiningen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Diese Erfahrung beschleunigte die Vergleichsverhandlungen mit dem Freistaat. Am Ende gab's Kunst gegen Verzicht. 19 Gemälde und andere Kunstgegenstände wurden zurückgegeben; darunter "einige der Familie sehr theure Erinnerungsstücke“. Zumindest eins davon war später richtig teuer. Das ornithologische Pracht-Tafelwerk aus dem frühen 19. Jahrhundert mit dem Titel "The Birds of America" verklingelte die Familie auf einer Auktion in New York für fast sechs Millionen Dollar. Dafür musste sich Thüringens Chefverhandler Aretz einige spitze Bemerkungen von der Landtagsopposition und dem Thüringer Rechnungshof anhören.

Was kostet das Erbe der Klassik-Titanen?