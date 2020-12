Die derzeit in Thüringen geltenden Verbote von öffentlichem Alkoholausschank und des Verkaufs von Feuerwerk sowie die zeitlich beschränkten Ausgangssperren bleiben bestehen. Das Thüringer Verfassungsgericht hat am Montag einen Eilantrag der AfD-Landtagsfraktion abgelehnt. Dieser hatte sich gegen die entsprechenden Regelungen in der aktuellen Verordnung des Landes zur Einschränkung der Corona-Pandemie gerichtet. Das Gericht ist laut eigener Mitteilung vom Montag der Auffassung, dass die mit der Verordnung verfolgten Ziele des Infektionsschutzes und des Schutzes von Leben und Gesundheit der Bevölkerung schwerer wiegen als die damit verbundenen Grundrechtseingriffe. Letzere seien vorübergehend hinzunehmen, so das Gericht.