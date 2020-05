Corona-Pandemie Vermieter in Thüringen rechnen mit erheblichen Mietausfällen

Vermieter in Thüringen rechnen wegen des Coronavirus mit erheblichen Mietausfällen in diesem Jahr. Der Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft befürchtet, dass bis zu 120 Millionen Euro weniger Wohnungs- und Gewerbemieten eingenommen werden. Zwar haben nach Angaben des Verbandes im April nur knapp ein Prozent der Mieter der Mitgliedsunternehmen um Gespräche über die Stundung ihrer Monatsmieten wegen der Corona-Pandemie gebeten. Jedoch werde vor allem für Kurzarbeiter und Mieter aus dem gastronomischen Bereich die Finanzlast in den kommenden Monaten deutlich größer, sagte Verbandsdirektor Frank Emrich MDR THÜRINGEN. Dem Verband der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (vtw) gehören vor allem kommunale Wohnungsunternehmen sowie Genossenschaften an.

Die Wohnungsverbände verweisen darauf, dass Vermieter auch bei Einnahmeausfällen weiter Ausgaben haben - etwa für Bankkredite, Zahlungen an Energieversorger sowie für Löhne von Beschäftigten. Deshalb appellieren vtw und BFW an Mieter, Möglichkeiten wie beispielsweise das Wohngeld in Anspruch zu nehmen. Außerdem regen die Verbände Hilfen des Landes an. So könnten beispielsweise "Liquiditätshilfe-Darlehen" für Mieter im Wohnungs- und Gewerbebereich ermöglicht werden, hieß es. Diese Darlehen könnten zwei Jahre tilgungsfrei sein unter der Bedingung, dass der Mieter seinen Zahlungsanspruch aus dem Darlehen an den Vermieter abtritt, so BFW-Geschäftsführer Bieder.