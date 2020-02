13:35 Uhr | Kemmerich bot Linke-Chefin Hennig-Wellsow Ministeramt an

Hennig-Wellsow hatte Kemmerich nach dessen Wahl im Landtag einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Bildrechte: dpa Der am Mittwoch gewählte Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) hatte der Linken in der Nacht nach seiner Wahl die Mitarbeit in seiner Regierung angeboten. Das bestätigt Linke-Landeschefin Susanne Hennig-Wellsow MDR THÜRINGEN auf Anfrage. Kemmerich habe sie angerufen und angeboten, dass die Linke in eine von ihm geführte Allparteien-Regierung eintreten solle, so Hennig-Wellsow. Ihr selbst habe Kemmerich das Amt der Innenministerin angeboten. Sie habe das Angebot zurückgewiesen, so die Linke-Landeschefin. Hennig-Wellsow hatte Kemmerich nach dessen Wahl am Mittwoch im Landtag einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen.

13:29 Uhr | CDU Thüringen bedauert Hirte-Rücktritt

Hirte habe sich mit riesigem Engagement für seine Heimatregion und die Belange der Menschen im Osten eingesetzt.

13:20 Uhr | SPD-Bundeschefin Esken zu Hirte-Rücktritt

SPD-Bundesparteichefin Saskia Esken kommentiert Rücktritt des Ostbeauftragten Hirte (CDU) mit den Worten, sein Verbleib im Amt wäre für die Sozialdemokraten nicht mehr tragbar gewesen. Es blieben allerdings noch "viele schwerwiegende Fragen an die CDU" im Koalitionsausschuss zu klären.

12:56 Uhr | Thüringer SPD fordert sofortige Neuwahlen

Die Thüringer SPD fordert sofortige Neuwahlen und den Rücktritt des am Mittwoch gewählten Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP). Das hat der Landesvorstand der Sozialdemokraten beschlossen. Er bezeichnet außerdem das Angebot der CDU-Bundesvorsitzenden Annegrat Kramp-Karrenbauer an SPD und Grüne zur Suche nach einem gemeinsamen Kandidaten als "an Unverschämtheit nicht zu überbieten". Kemmerichs Vorgänger Bodo Ramelow (Die Linke) hatte sich zuvor gegen schnelle Neuwahlen ausgesprochen. Damit wäre das Land für etwa drei Monate ohne Regierung, so sein Argument.

12:11 Uhr | Thüringer Werteunion weist Kritik zurück

Der Vorsitzende der Werteunion in Thüringen, Christian Sitter, hat Kritik an der konservativen Parteiengruppierung zurückgewiesen. Sitter sagte MDR THÜRINGEN, die Forderung, die Werteunion aus der CDU auszuschließen sei "typische Folklore" des CDU Arbeitnehmerflügels CDA. Dieser hatte zuvor gefordert, die "Werteunion" aufzulösen. CDA-Bundesvize, Christian Bäumler, sagte, wer die Werte der CDU nicht teile, habe in der Partei nichts zu suchen. Vertreter der Werteunion hatten die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten mit AfD-Stimmen begrüßt. Der Thüringer Chef der Werteunion erklärte, die Werteunion sei ein eigenständiger Verein und könne deshalb nicht aus der CDU ausgeschlossen werden. Zudem habe sein Verein eine Zusammenarbeit mit der AfD klar ausgeschlossen, so Sitter.

10:59 Uhr | Tiefensee nennt Hirte-Rücktritt "überfällig"