Der Masserberger Bürgermeister Denis Wagner kritisiert unvernünftige Wintertouristen am Rennsteig im Landkreis Hildburghausen. Wie Wagner MDR THÜRINGEN am Sonntag sagte, hatten sich zum Beispiel an einem Rodelhang im Masserberger Ortsteil Heubach auf kleinsten Raum zahlreiche Menschen aufgehalten, die teilweise sehr eng beieinander standen. Die Parkplätze waren schon am Samstagvormittag überlastet, so dass viele Autos Straßen und Waldeinfahrten blockiert hätten.

Einwohner müssen sich an Ausgangssperre halten - und Ausflügler kommen in Scharen

Wagner forderte das Landratsamt in Hildburghausen auf, stärker zu kontrollieren. Einwohner aus Landkreisen mit Ausgangsperre dürften eigentlich nur in ihrer näheren Umgebung spazieren gehen. Im Landkreis Hildburghausen selbst gilt eine strikte Ausgangssperre. Die Einwohner dürfen ihr Haus nur mit triftigem Grund verlassen. Spaziergänge in der Umgebung ihres Heimatortes sind erlaubt, allerdings keine größeren Ausflüge. "Wer möchte, dass im Thüringer Wald die Skisaison wieder richtig starten kann, sollte jetzt zu Hause bleiben", so Wagner. So jedenfalls könnten die Infektionszahlen nicht sinken.

Wagner kritisiert auch die Entscheidung des Landes Thüringen, die Liftanlagen wegen der Coronapandemie geschlossen zu halten. "Wären die Lifte geöffnet, könnte der Wintertourismus in die richtigen Bahnen gelenkt und besser auf die Anstandsregeln geachtet werden", so Wagner.

Oberhof: Besucher sollen Bereich um Skistadion meiden

Die Organisatoren des Biathlon-Weltcups in Oberhof bitten darum, den Bereich rund um das Skistadion zu meiden. Wie ein Sprecher sagte, stört jedes zusätzliche Auto die Vorbereitungen. Zudem wird befürchtet, dass die Fans zu den Rennen so nah wie möglich an die Strecken kommen wollen. Das sei aber nicht möglich. Schon jetzt ist das komplette Gebiet am Grenzadler abgesperrt. Jeder Biathlonfan solle sich die Rennen im Fernsehen ansehen und sich stattdessen auf die WM-Generalprobe im kommenden Jahr freuen, hieß es. Anstehen am Imbissstand: Frauenwald am 2. Januar Bildrechte: MDR/Jan Schönfelder

Zum Weltcup selbst wird auch die Straße zum Grenzadler abgesperrt. Oberhof trägt vom 8. Januar an zwei Weltcups aus. Vom 13. bis 17. Januar springt Oberhof für das bayerische Ruhpolding ein. Beide Veranstaltungen finden ohne Zuschauer statt. Die Stadt Oberhof hat außerdem wegen der vielen Winterausflügler die Straße zum Rodelhang an der Alten Golfwiese mit einer Schranke abgesperrt. Wie ein Stadtsprecher sagte, war wegen der vielen Autos für Rettungswagen kein Durchkommen mehr.

Ettersburgs Bürgermeister: Bleibt zu Hause!

Auch in Ettersburg im Weimarer Land herrscht großer Andrang. Wie der Bürgermeister der Gemeinde "Am Ettersberg", Thomas Heß, mitteilte, sind die Zufahrtsstraßen verstopft. Für den Winterdienst ist aufgrund der zugeparkten Wege kein Durchkommen mehr. Viel zu viele Menschen seien unterwegs, so Heß. Das sei mit Blick auf die Corona-Regeln ebenfalls bedenklich. Heß rief die Menschen auf, am Sonntag nicht mehr in den Ort zu kommen. Ettersburg und sein Park sind beliebte Ausflugsziele auch für Wintertouristen. Die Hügel laden zum Rodeln ein.

Auto-Staus im Harz

Im Harz herrscht ebenfalls seit Tagen großer Andrang. Erneut haben sich entgegen allen Mahnungen am Sonntag viele Ausflügler auf den Weg in den Harz gemacht. Schon am Morgen waren die Parkplätze voll, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Bundesstraße 4 musste zudem kurzzeitig am Ortsausgang Bad Harzburg in Richtung Torfhaus einseitig gesperrt werden, da es zu Staus kam und einige Autos bereits liegengeblieben waren.